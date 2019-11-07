شكرا لقرائتكم خبر عن «غريب» يستقر على تشكيلة المنتخب الأوليمبي أمام مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، درجة الاستعداد قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وينتظر أن يخوض المنتخب مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة مالى غدا في بداية البطولة، وسيقوم المدير الفنى بمراجعة الخطة التي استقر عليها للمواجهة الأولى بجانب شرح التكليفات للعناصر التي ستشارك في المباراة، والمنتظر أن تضم عمر صلاح في حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد أبوالفتوح وكريم العراقى وأحمد حمدى وغنام محمد وناصر ماهر ورمضان صبحى ووجيه عبدالحكيم ومصطفى محمد.

وخاض المنتخب أمس مرانا قويا تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات ووصول اللاعبين للمستوى المطلوب، وحرص غريب عقب المران على الاجتماع باللاعبين لشرح التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة مالى والتأكيد على ضرورة بذل قصارى جهدهم في المباريات لإسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «تذكرتى»، أمس، طرح تذاكر بطولة الأمم الإفريقية للجماهير من خلال موقعها الرسمى.

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر «برومو» ترويجيًا لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع في حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.

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كانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت أسعار التذاكر، وحددت اللجنة لمباراتى غدا الجمعة، مصر مع مالى والكاميرون مع غانا، تذكرة قيمتها 350 جنيها مصريا، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه، والدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها، والدرجة الثانية 30 جنيها، والدرجة الثالثة 20 جنيها.

من جانبه، أكد غريب أنه لا يفكر سوى في مواجهة مالى في المباراة الافتتاحية التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف.

وأضاف غريب أن كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة، وباذن الله سنقدم الأداء الذي يرضى طموح الجميع.

وقال غريب: «إن الجميع، سواء الجهاز الفنى أو اللاعبون، يقدرون المسؤولية ونأمل أن نكون عند حسن الظن، خاصة أن هدفنا التأهل لألعاب طوكيو والفوز باللقب، كما يجب أن نقدم أداء يُرضى جمهورنا الذي يراهن على الفراعنة الأوليمبيين لتقديم شىء، خاصة بعد إخفاق المنتخب الأول وخروجه مبكراً من بطولة كأس الأمم الإفريقية».

وواصل: «تابعت منافسينا في التصفيات، مالى أمام المغرب، وغانا مع الجزائر، والكاميرون ضد تونس. وكلها فرق قوية ونحترمها جميعاً. سنتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا دائماً هو الفوز بكل المباريات».

وقال غريب: «استعداداتنا سارت بطريقة جيدة وأنا راض عن المباريات التي خضناها لإعداد فريقنا للنهائيات، وعلينا خوض خمس مباريات في 14 يوماً بقائمة من 21 لاعباً، وهذا ضغط كبير على اللاعبين. لهذا اخترت مجموعة من اللاعبين القادرين على الأداء في أكثر من مركز».