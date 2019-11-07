شكرا لقرائتكم خبر عن «أليجري» يحسم مصيره من تدريب بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، رفض الإيطالى ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى السابق ليوفنتوس، تدريب فريق بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالى، وذلك بسبب عدم رغبته فى قيادة أى فريق خلال منتصف الموسم ويفضل الانتظار حتى الصيف المقبل لتحديد وجهته الجديدة.

وأشارت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية إلى أن أليجرى ينتظر الحصول على عرض جديد من نادٍ آخر، كما أن عقده مع ناديه السابق يوفنتوس لايزال جاريًا، وبالتالى فإن انتقال المدرب الإيطالى إلى نادٍ جديد لن يكون بالأمر السهل، ويحتاج إلى مفاوضات مع السيدة العجوز.

فى السياق نفسه، كشف باستيان شفاينشتايجر، لاعب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق، أن جوزيه مورينيو قد يكون مهتما بتدريب العملاق البافارى نظرا لاهتمامه بالدورى الألمانى وتعلمه اللغة. وقال شفاينشتايجر فى تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «يعرف كل لاعب، حتى لاعبى الفرق الصغيرة، أنه كان يتعلم اللغة الألمانية».

وواصل: «لم يعمل فى الدورى الألمانى، لذا يمكننى تخيل أنه سيهتم بالتدريب فى ألمانيا».

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على جانب آخر، حرص المدرب الكرواتى نيكو كوفاتش على الحضور إلى مقر بايرن ميونيخ، أمس الأول، لكى يودع فريقه بشكل شخصى، ويلقى كلمة للاعبيه.

كان كوفاتش قبل أن يُقال قد منح اللاعبين راحة ولم يستطع وداعهم، ويقول إن ذلك أمر مهم بالنسبة له لكى يعود إلى مقر ناديه السابق.

كان كوفاتش قد أرسل بعد إقالته رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى العاملين فى النادى البافارى، وحصلت صحيفة «بيلد» على محتوى الرسالة، التى يقول فيها هو وشقيقه روبرت، الذى كان يعمل مساعدا له: «نقول من قلوبنا شكرا».

وتابع: «شكرا لكم فقد استقبلتمونى جميعا أنا وأخى فى شارع زيبنر شتراسه (مقر بايرن) بكل ود وكنتم معنا دائما ودعمتمونا فى ذلك الوقت، عندما كنا نحتاج إلى دعم».

وأضاف كوفاتش: «الفوز معا بالدورى وكأس ألمانيا وكأس السوبر سيبقى ذكرى جميلة لدينا جميعا، وبطبيعة الحال سنتابع بايرن ميونخ الآن كمشجعين».

أما أولى هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، الذى كان أكبر داعم للمدرب الكرواتى، فقال عن إقالة كوفاتش: «لقد كان أسبوعا فى منتهى الصعوبة. كل شىء بخير، خصوصا أن نيكو (كوفاتش) قد تحرر من الضغوط التى كانت عليه».