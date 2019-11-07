شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد كارديف سيتي بسبب الراحل «سالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادى كارديف سيتى الإنجليزى عقوبة منع تعاقده مع لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال متتالية في حال تخلف عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة صفقة ضم المهاجم الأرجنتينى الراحل إيمياليانو سالا من نانت الفرنسى. وألزم الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، في 30 سبتمبر الماضى، نادى كارديف بتسديد مبلغ 6 ملايين يورو لنانت، كجزء أول من قيمة صفقة انتقال اللاعب، الذي لقى حتفه في تحطم طائرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير 2019.

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وتوفى سالا عن عمر 28 عاما، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد قليل من اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.

لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المالية بعد مصرع اللاعب، ما دفع نانت لرفع القضية إلى لجنة أوضاع اللاعبين في «فيفا». وبحسب وثائق القرار المفصل للجنة، يظهر أن امتناع كارديف عن تسديد المبلغ (ستة ملايين يورو) خلال 45 يوما من تسلمه تفاصيل الحساب المصرفى لنانت بعد صدور الحكم، سيعنى «فرض حظر على التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلى والدولى، إلى حين تسديد المبالغ المستحقة، ولمدة أقصاها 3 فترات تعاقدية متتالية». وأرسل النادى الفرنسى تفاصيل حسابه المصرفى إلى كارديف «فى بداية أكتوبر»، ما يعنى أن أمام النادى الويلزى مهلة حتى منتصف الشهر الحالى لتسديد المبلغ وبالتالى تجنب عقوبة حظر التعاقد مع لاعبين جدد.

من جهته، أكد كارديف عزمه التقدم باستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضى (كاس)، معتبرا أن مجرد إعلانه عن نية الاستئناف يعنى تجميدا حكميا للعد التنازلى لفترة الـ45 يوما.