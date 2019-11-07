شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يستضيف مؤمن زكريا وحماصة قبل السفر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كلا من مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد سمير الشهير بـ«حماصة»، أحد مشجعي الأهلي.

ونشر آل الشيخ فيديو خلال استضافته لمشجع النادي الأهلي ومؤمن زكريا وذلك اليوم، الأربعاء، خاصة أنه أعلن تحمله علاج الثنائي كاملا.

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وجاء تكريم حماصة قبل سفر الفريق إلى الإمارات وقاموا بإهداء حماصة قميص النادي والتقطوا معه الصور التذكارية في محاولة لرفع حالته المعنوية بعد الحادث الذي تعرض له.

في السياق ذاته، تلقى مؤمن زكريا وعدًا من تركي آل الشيخ بسفره إلى أمريكا في الأيام المقبلة من أجل استكمال رحلته العلاجية، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية في الفترة الماضية في ألمانيا قبل أن يقوم تركي بالإعلان عن تحمله مصاريف علاجه ووعده بالسفر إلى أمريكا.