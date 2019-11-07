شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز منتخب الشباب على تركمانستان في تصفيات كأس آسيا بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على نظيره التركماني بهدفين لهدف في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية لتصفيات كاس آسيا تحت سن 19 عاما مساء اليوم بالدوحة.

سجل هدفي منتخبنا كل من محمد عبد الوهاب بالدقيقة 15 واحمد ماهر بالدقيقة 35. Advertisements ومع بداية الشوط الثاني قلص المنتخب التركماني النتيجة بهدف بعد خطأ من حارس مرمى منتخبنا عبد الله السعدي اثر تسديدة سهله افلتت من بين يديه وشقت طريقها للمرمى. وبهذه النتيجة حصد منتخبنا اول ثلاث نقاط له في هذه المجموعة التي تضم ايضا منتخبي قطر المستضيف وسيرلانكا وتقام مباراتهما لاحقا. ويتأهل اول المجموعة مباشرة الى نهائيات كأس آسيا، فيما يدخل صاحب المركز الثاني في حسابات افضل اربع منتخبات في المركز الثاني. ويخوض منتخبنا بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني، مواجهته القادمة امام نظيره السيرلانكي بعد غد الجمعة فيما يلعب مواجهته الحاسمة يوم الاحد القادم امام مستضيفه القطري.

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