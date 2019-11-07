«تويتر».. ساحة جدال بين رؤساء الأندية والجماهير

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) لعب موقع «تويتر» دور المراكز الإعلامية في الأندية، بعد أن اتخذه رؤساء الأندية منصة للتواصل مع الجماهير بشكل مباشر من خلال التغريد أو الرد على التغريدات أو إعادة وإبداء الإعجاب بالتغريدات، إذ أصبح «تويتر» منصة رئيسية لمعرفة كافة أخبار رؤساء الأندية. ويملك 11 رئيس ناد حسابات في «تويتر»، فيما لا يملك 5 رؤساء من أندية الدوري السعودي للمحترفين (خالد البلطان، عبدالعزيز المضحي، فهدالمدلج، أحمد الحديثي، عبدالله أبانمي)، البالغ عددها 16 ناديا، أي معرف رسمي في «تويتر».

لعب موقع «تويتر» دور المراكز الإعلامية في الأندية، بعد أن اتخذه رؤساء الأندية منصة للتواصل مع الجماهير بشكل مباشر من خلال التغريد أو الرد على التغريدات أو إعادة وإبداء الإعجاب بالتغريدات، إذ أصبح «تويتر» منصة رئيسية لمعرفة كافة أخبار رؤساء الأندية. ويملك 11 رئيس ناد حسابات في «تويتر»، فيما لا يملك 5 رؤساء من أندية الدوري السعودي للمحترفين (خالد البلطان، عبدالعزيز المضحي، فهدالمدلج، أحمد الحديثي، عبدالله أبانمي)، البالغ عددها 16 ناديا، أي معرف رسمي في «تويتر».

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