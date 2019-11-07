شكرا لقرائتكم النصر يتجاوز الفيصلي في "المؤجلة".. ويصعد إلى "الثاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر مسلسل انتصاراته بتحقيق الفوز الرابع على التوالي على حساب ضيفه الفيصلي 2-صفر، ليرتفع إلى المركز الثاني خلف الهلال بفارق الأهداف، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مواجهة مؤجلة من المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام برأسه استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وكاد المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه نور الدين مرابط ليحول الكرة بقدمه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي جوليانو دي باولا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بعد متابعته لرأسية زميله سلطان الغنّام العائدة من العارضة ليحولها بقدمه في الشباك.

وحاول الفيصلي العودة قبل نهاية الشوط الأول وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ويليام الذي تلقى تمريرة من مواطنه لويس غوستافو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وفي الشوط الثاني واصل النصر محاولاته وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل الهدف الثاني بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الفيصلي وكان قريباً من تسجيل هدف تقليص الفارق حينما اخترق مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو دفاع النصر وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

واستعاد النصر سيطرته وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو الذي وضعه أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد النيجيري أحمد موسى أن يسجل الهدف الثالث بعدما اخترق دفاع الفيصلي وسدد كرةً أرضية قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر وبقي الفيصلي على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز الرابع.