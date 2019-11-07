القاسم: حصلنا على 3 نقاط من الرائد.. وجلبنا له "المليون"

أبدى محمد القاسم رئيس التعاون سعادته بفوز فريقه على الرائد في مباراة ديربي بريدة يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن حضور جماهير ناديه إلى ملعب المباراة منح الغريم التقليدي مبلغ مليون ريال المخصص للحضور الجماهيري.

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وفاز التعاون على غريمه الرائد بثلاثة أهداف دون رد سجلها مدالله العليان وعبدالمجيد السواط وهيلدون أوغستو بمواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القاسم لـ"في المرمى": سعيد بالانتصار الذي حققه اللاعبون، وسعيد كذلك بالحضور الجماهيري الذي منحنا 3 نقاط، كما ساهم بمنح نادي الرائد مبلغ مليون ريال.

ومن جانبه قال الهداف الكاميروني ليندر توامبا: نملك القدرات الفنية التي تجعلنا ندخل كل مباراة بحثاً عن الفوز وتسجيل الأهداف، والآن وصلنا إلى المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.