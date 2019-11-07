ملخص مباراة نجوم إفريقيا.. أبو تريكة دائم الإبداع أمام نجوم القارة

قدم النجم المصري الكابتن محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، ومحلل قنوات بي إن سبورت الرياضية، عرضا مهاريا رائعا في مباراة نجوم إفريقيا والتي شارك في كوكبة من نجم القارة بالمغرب.

تواجد الفنان المصرى محمد رمضان، خلال مباراة كرة القدم التى جمعت نجوم أفريقيا ونجوم العالم التى انتهت بفوز نجوم أفريقيا بهدف صاموئيل إيتو بالعاصمة المغربية الرباط التى شارك فيها نجوم الكرة المصرية السابقين وائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور وإسماعيل

تحتفل المغرب بالذكرى الـ 44 لعيد المسيرة الخضراء هذا العام، وبهذه المناسبة قامت اللجنة المنظمة للاحتفالية بدعوة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييجو آرماندو مارادونا” بالإضافة إلى نجم الكرة البرازيلية وأسطورة برشلونة “رونالدينيو” ومواطنه “ريفالدو”، وأسطورة البرتغال وريال مدريد “لويس فيجو” للعب مباراة خيرية أمام منتخب نجوم أفريقيا.

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ضمت قائمة منتخب نجوم أفريقيا أساطير القارة السمراء على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا ونجوم أخرى.

يأتي البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وجاء أبرز من شارك معه بالمباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا بجانب أساطير أخرى.