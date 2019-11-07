شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6/11/2019 ، العديد من الأخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها استقرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى من معسكر منتخب مصر

رسميا.. استبعاد كوكا من منتخب مصر قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى من معسكر منتخب مصر.

الكاف يغلق استاد القاهرة للتجهيز لحفل افتتاح كأس الأمم

فضل مسئولو الاتحاد الأفريقى كاف منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غداً باستاد القاهرة.

تذكرتي تخصص متطوعين لتسهيل دخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة

قررت شركة تذكرتى المسئولة عن تسويق تذاكر بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، تخصيص متطوعين داخل ستاد القاهرة وستاد السلام، لتسهيل مهمة الجماهير فى الوصول إلى المقاعد الخاصة به خلال المباريات. صور.. المنتخب يخوض المران الأخير قبل ودية ليبيريا ببرج العرب

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس.

رسميا.. 10 آلاف مشجع لمنتخب مصر أمام ليبيريا وكينيا

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تلقى اتحاد الكرة، موافقة الامن رسميا، على حضور 10 الاف متفرج في لقاء منتخب مصر وكينيا يوم الاثنبن المقبل في تصفيات امم افريقيا 2021.

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة بعد عودته من دبي، بعد انتهاء فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلي 6 نوفمبر الجاري.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف أشرف بن شرقى مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، الإكتفاء بإيقاف أشرف بن شرقى لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون الأخيرة بالدورى.

الزمالك يفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي 2 / 0 وديا

حقق فريق الزمالك الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.

أحمد الغندور حكما لمباراة منتخب مصر وليبيريا الودية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذى سيدير غدا مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره الليبيرى.