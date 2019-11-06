النصر يهزم الفيصلي ويلحق بالهلال إلى صدارة الدوري السعودي









اسماء السيد - لحق النصر حامل اللقب بالهلال إلى الصدارة بفوزه على الفيصلي 2-صفر الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله (11) والبرازيلي جوليانو دي باولا (28) الهدفين.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

ورغم البداية الحذرة إلا أن النصر نجح في افتتاح التسجيل عندما لعب سلطان الغنام كرة عرضية ارتقى لها حمدالله وتابعها برأسه على يمين مصطفى ملائكة (11).

وكاد النصر أن يضاعف النتيجة بعد دقيقة واحدة عبر حمدالله من افنراد لكنه سدد بجوار القائم (12)، ثم مرر المغربي نور الدين أمرابط كرة عرضية تابعها سلطان الغنام برأسه ارتطمت بالقائم وتهيأت أمام جوليانو الذي تابعها بقوة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني (28).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني وأنقذ الحارس مصطفى ملائكة مرمى فريقه من هدف ثالث بتصدىه لانفراد حمدالله (61)، وسدد الأخير كرة قوية لكنها علت العارضة (73)، وناب القائم الأيسر عن حارس الفيصلي برده كرة النيجيري احمد موسى (90).

وصعد التعاون الى المركز السادس بفوزه الكبير على الرائد 3- صفر سجلها مدالله العليان (2) وعبد المجيد السواط (18) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (90 من ركلة جزاء) في الدربي المؤجل من المرحلة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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ولم تمض على انطلاقة الشوط سوى دقيقة حتى قص التعاون شريط الأهداف عندما تلقى العليان كرة داخل المنطقة سددها زاحفة داخل المرمى (2)، ومن هجمة منسقة عزز التعاون تقدمه بهدف ثان عندما لعب تبادل السواط كرة مع هيلدون، قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس الجزائري عز الدين دوخة (18).

وكاد الرائد أن يقلص الفارق لولا تألق الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لكرة السوري جهاد الحسين قبل أن تعود الكرة للكاميروني أرنود دجوم الذي سددها قوية ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب (29).

وواصل كاسيو تألقه عندما تصدى لكرة المغربي محمد فوزير القوية وأمسكها ببراعة (38).

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني ولاحت فرصة للرائد عبر تسديدة قوية لفوزير تصدى لها كاسيو وحولها الى ركنية (56).

وطرد العليان لتلقيه الانذار الثاني (62)، بيد أن ذلك لم يمنع فريقه من التعزيز بهدف ثالث سجله أوغوستو من ركلة جزاء لعبها على يسار دوخة (90).

ملخص أهداف مباراة النصر والفيصلي:

ملخص مباراة الرائد والتعاون: