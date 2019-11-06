سوبر كورة يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مشاركة أوناجم ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية خبر سعيد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بشأن مشاركة اللاعب المغربي الدولي محمد أوناجم في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي يشارك فيها الأبيض بنسختها الحالية. ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباريات دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال وذلك بعد تأهله على حساب جينيراسيون السنغالي في المباراة التي شهدت تأجيل بسبب أزمة تحديد موعد ومكان المباراة. ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة مع الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال حيث سيلتقي الفريق الأبيض مازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الأولي للبطولة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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