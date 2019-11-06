شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6/11/2019 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة ونرصد أهم 7 اخبار اليوم ..

اتحاد الكرة يقرر إيقاف أشرف بن شرقى مباراة وأحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، الإكتفاء بإيقاف أشرف بن شرقى لاعب الزمالك مباراة وأحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقأولون الأخيرة بالدورى.

الكاف يغلق استاد القاهرة للتجهيز لحفل افتتاح كأس الأمم

فضل مسئولو الاتحاد الأفريقى كاف منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال ألفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غداً باستاد القاهرة.

صور.. المنتخب يخوض المران الأخير قبل ودية ليبيريا ببرج العرب

اختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا مساء الخميس.

رسميا.. 10 آلاف مشجع لمنتخب مصر أمام ليبيريا وكينيا

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تلقى اتحاد الكرة، موافقة الامن رسميا، على حضور 10 الاف متفرج فى لقاء منتخب مصر وكينيا يوم الاثنبن المقبل فى تصفيات امم افريقيا 2021.

بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات

وصل ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار القاهرة بعد عودته من دبي، بعد انتهاء فترة المعسكر التدريبى الذى أقيم فى الإمارات خلال ألفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري.

الزمالك يفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبى 2 / 0 وديا

حقق فريق الزمالك ألفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.

رسميا.. استبعاد كوكا من منتخب مصر قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر

استقر الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغإلى من معسكر منتخب مصر.