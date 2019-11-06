تعرف على سبب حجب جائزة أفضل لاعب فى قمة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة حجب جائزة أفضل لاعب فى مباراة القمة التى جمعت فريقى الأهلى والزمالك أمس الثلاثاء فى دور الـ ١٦ ببطولة كأس مصر. جاء قرار حجب الجائزة بسبب أعمال الشغب التى شهدتها المباراة بعد الحركة التى قام بها ايهاب أمين لاعب الاهلى بتمرير الكرة بين قدمى مصطفى مشعل لاعب الزمالك. وتغلب الأهلى على الزمالك فى المباراة بنتيجة ٨٠/٩٢ وتحولت المباراة إلى خناقة شوارع بين اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية.

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