شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين فقط على طائرة الأهلي العائدة من الإمارات.. سوبر كورة يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة بعد عودته من دبي، عقب انتهاء فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في هناك، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلي 6 نوفمبر الجاري . وشهدت طائرة الأهلي عودة 4 لاعين فقط، وعادت بعثة الأهلي بدون اللاعبين الأفارقة لانضمامهم لمنتخبات بلادهم للتعرف على تفاصيل عودة بعثة الأهلي واللاعبين الأربعة ، اضغط هنا

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