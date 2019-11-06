فيديو.. تركى آل الشيخ يعلن انضمام المشجع حمصه إلى مؤمن زكريا فى رحلة العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى المستشار تركى ال الشيخ الشفاء لمؤمن زكريا صانع العاب الأهلي، والمشجع حمصه أثناء استضافتهم في مقر اقامته قبل بدء علاجهم على نفقته.
وقال تركى ال الشيخ في لايف على صفحته الشخصية :"أن شاء الله نطمن على مؤمن زكريا ويرجع من تاني للملعب وان شاء الله الأهلي يفوز بأفريقيا وحمصه يفرح ويرجع يجري من تاني"
من جانبهم وجه مؤمن زكريا وحمصة الشكر للمستشار تركي ال الشيخ على دعمه لهم، متمنين العودة سريعاً بعد تلقى العلاج.
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