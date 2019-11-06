شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكشف موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو منتخب مصر، موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، من المشاركة في لقاء ليبيريا الودي غدا ببرج العرب .

أكد مسؤولو المنتخب جاهزية الشناوي للمشاركة بعدما خاض مران اليوم كاملا دون شكوى من أي آلام.

كان الشناوي أصيب امس بشد في الخلفية ولم يستطع استكمال المران.

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ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبيري في السادسة من مساء الخميس على استاد برج العرب في لقاء ودي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

واكتملت صفوف الفراعنة وبات عدد اللاعبين 21 لاعبا بعد انضمام كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش بجانب أيمن أشرف لاعب الأهلي للتدريبات التي شهدت جدية وحماس من جانب اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.