شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهوكى الجديد يجتمع مع مدربى الأندية لمناقشة مسابقة الدورى السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى الجديد اجتماع مع مدربى الأندية يوم السبت المقبل لمناقشة مسابقة الدورى المحدد له موعد مبدئى يوم 15 نوفمبر الجارى .
و أشار كمال إلى أنه من المحتمل تغيير موعد إنطلاق الدورى خلال الجلسة مع المدربين ، مشيرا على أنه سيناقش معهم اقامة دورى خماسى للهوكى خلال المرحلة المقبلة .
نجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى منصب الرئاسة مؤخرا بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس فى الجمعية العموميةالتى اقيمت يوم 31 أكتوبر الماضى .
وفاز فى مقعدى العضوية الشاغرين كل من محمد السيد بـ11 صوتًا وعصام عبد الرحمن بـ10 أصوات فى الإعادة ما بينه وبين رامى بدر.
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