اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 6/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 6/11/2019 العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها فوز الفريق الأول على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء. الزمالك يوفر أحدث منظومة تحليل بدني وفني للاعبين.. أول ناد خارج أوروبا يفعلها أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع أحد الشركات العالمية، علي تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة.

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