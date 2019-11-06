آل الشيخ يستقبل مؤمن زكريا ومشجع الأهلي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استقبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، ومشجع النادي المصاب محمد سمير "حماصة".

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن دعمه لمؤمن زكريا، وتحمله لعلاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بث آل الشيخ "فيديو لايف" لجلسته مع مشجع الأهلي وعائلته في حضور مؤمن زكريا.

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وقال مؤمن زكريا: "سعيد بمقابلة آل الشيخ".

وأشار آل الشيخ في تصريحاته "أهم ما في الأمر هو أن نطمئن عليكما وتعودا بالسلامة إن شاء الله، ونفرح بأفريقيا إن شاء الله".

وتوجه بالسؤال لمشجع الأهلي قائلاً: "ماذا ستفعل لو فزنا بأفريقيا"، ليرد "سأسعد بكل تأكيد"، ليُنهي آل الشيخ رده قائلاً: "إن شاء الله تركض فرحا".

وسبق وأعلن مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث أليم وهو في طريقه لملعب استاد برج العرب لمؤازرة الأهلي بمباراة اطلع برة بدوري أبطال أفريقيا عن تكفل آل الشيخ بمصاريف علاجه.