دوري الأبطال.. ريال مدريد 4 - 0 جالطة سراي.. مانشستر سيتي 1- 1 اتلانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

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باريس سان جيرمان 1 - 0 كلوب بروج

ريال مدريد 4 - 0 جالطة سراي

وسجل روديرجو الهدف الأول لفريق ريال مدريد مع حلول منطقة جزاء جالطة سراي، بعد مراوغة ناجحة وتصويبة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس، بعدها وعاد وسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 7.

وجاء الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 14، عن طريق سيرجيو راموس، الذي سدد ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الرابع لفريق ريال مدريد في الدقيقة 45.

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سرفينا زفيزدا 0 - 3 توتنهام

باير ليفركوزن 2 - 0 اتليتكو مدريد

اتلانتا 1 - 1 مانشستر سيتي

وتقدم ستيرامج بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 7.

وتعادل باساليتش لفريق اتلانتا في الدقيقة 59، مستغلا عرضية حولها برأسه في الشباك.

دينامو زغرب 1 - 1 شاختار