بايرن واليوفي يتأهلان للدور الثاني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا ليقود فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز الثمين 2 / صفر على أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل بايرن إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات المجموعة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وحافظ على العلامة الكاملة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 69 ليكون السادس له في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في البطولة حتى الآن.

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وعزز البديل الكرواتي إيفان بيرسيتش فوز الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 89 من أول لمسة له في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله ليكون الأول له في البطولة هذا الموسم.

كما تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز خارج الأرض على لوكوموتيف بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، بفارق 7 نقاط عن لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث، وسيلعب الجولتين المقبلتين من أجل تحديد مركزه سواء الأول أو الثاني.

أحرز هدفي يوفنتوس رامسي في الدقيقة 3، فيما تعادل ميرانتشوك في الدقيقة 12، ليمنح دوجلاس كوستا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.