الزمالك يتعاقد مع شركة Catapult العالمية لتحليل أداء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية Catapult على تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين.
وأوضح نادي الزمالك، في بيان رسمي صادر عنه، أنه أول نادي خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التي تعد الأحدث لدي الشركة.
الزمالك أشار عبر بيانه إلى أن هذه المنظومة توفر الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7)، أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) وأحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) بالإضافة إلى أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بعد خوضه 4 مباريات برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر بعد خوضه 5 مباريات.
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