اتحاد السلة يقرر حجب جائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تجميد جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وكان إيهاب آمين لاعب الأهلي قد حصل علي جائزة الأفضل في المباراة وتم حجب الجائزة بسبب الاشتباكات التي حدثت في نهاية المباراة التي انتهت بفوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 92/80.

وجاءت بداية الأزمة بعد "استفزاز" إيهاب آمين لاعب الأهلي للاعب الزمالك في آخر 10 ثوان، عندما مرر الكره بين قدمي مصطفى مشعل لاعب الابيض بطريقة استعراضية وهو ما استفز لاعبي الأبيض، وقام عصام عبد الحميد بالنزول إلى أرضية الملعب وتسبب في الاشتباكات.