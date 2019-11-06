فيديو.. سيرجيو راموس يسجل ثالث أهداف ريال مدريد أمام جالاطا سراي

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تعزيز تقدمه امام ضيفه جالاطا سراي التركي، بالهدف الثالث، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري ابطال أوروبا . الرابعة لدور المجموعات في دوري ابطال أوروبا . ونجح سيرجيو راموس قائد الفريق في تسجيل الهدف الثالث للميرينجي من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوؤ لتقنية ال "var" > جزاء، احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوؤ لتقنية ال "var" > ويسعي الفريق الملكي لحسم المباراة لصالحه لحسن بطاقة التأهل رفقة باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولي، والذ يستضيف كلوب بروج البلجيكي في نفس التوقيت . Advertisements شاهد الهدف..

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