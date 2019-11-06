شاهد.. تركي آل الشيخ يستقبل مؤمن زكريا ومشجع الأهلي "حماصة"

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، ومالك نادي آلميريا الحالي، عن تمنياته بالشفاء لكل من مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمد سمير "حماصة"، المشجع الأهلاوي الذي فقد ساقه إثر حادث بعد مباراة جمعت بين فريقي الأهلي واطلع برة.

ونشر آل لشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو بث مباشر جمعة مع مؤمن زكريا وحماصة، وهو يطمئن على صحتهما ويتمنى لهما الشفاء.

وأكد مؤمن زكريا، على سعادته

بالتواجد مع تركي آل الشيخ، ومساندته له أثناء فترة علاجه، والتي تسببت في إبتعاده عن كرة القدم لفترة طويلة.

وتمنى آل الشيخ الشفاء لكليهما من أجل مشاركة الاهلي في فرحة الفوز ببطولة أفريقيا، ومازح "حماصة" متسائلاً عن رد فعله في حال تمكن الأهلي هذا الموسم من إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا، ليجيب المشجع الأهلاوي إنه سيكون في منتهى السعادة.

يذكر ان آل الشيخ تصالح مع مجلس إدارة النادي الأهلي بعد فترة من الخلافات، وعلق المستشار إنه سيكون في محبة ووفاق دائم مع مجلس القلعة الحمراء، بعد أن تناولت مجلة النادي الصلح الخطيب وتركي آل الشيخ.

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جاء ذلك عقب زيارة رئيس هيئة الترفيه السعودي لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعد أيام قليلة من إعلان الأول التصالح مع القلعة الحمراء ومجلس الإدارة، وفتح صفحة جديدة مع جماهير الأهلي.

كما أكد مالك نادي بيراميدز السابق، على أنه لن يدعم أي ناد في مصر سوى النادي الذي يحبه ويشجعه، ووعد بإنشاء ملعب ومدينة رياضية بالتجمع الخامس.

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