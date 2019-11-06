مدرب منتخب غانا: هدفنا التأهل للأولمبياد وحصد لقب أمم افريقيا تحت 23 سنة

أجري الموقع الرسمي للتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حواراً مطولاً مع ابراهيم تانكو المدير الفني للمنتخب الغاني، قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والمرهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

كيف ترى حظوظ فريقك في المجموعة؟

نحن في مجموعة قوية بالمقارنة بالمجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا، لكن بمجرد تأهلنا فهذا يعني أننا أحد أفضل المنتخبات في القارة وعلينا أن نواجه الأفضل لتحقيق هدفنا وخطف بطاقة من الثلاث بطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

بالحديث عن الاولمبياد، غانا لم تنجح في التأهل منذ ٢٠٠٤ هل يضع هذا الأمر مزيد من الضغوطات عليك كمدرب لكسر هذا النحس؟

هذا الضغط متواجد في كل مكان، وخصوصا أن منتخبنا لم ينجح في الفوز بكأس أمم أفريقيا منذ فترة طويلة، توقعات الغانيين كبيرة لكن دون ضغوطات على الجهاز الفني أو اللاعبين. وعلينا الا ننسى اننا لم نكن مرشحين للتأهل الى البطولة الحالية بعد مباراة الذهاب في التصفيات ضد الجزائر، لكننا نجحنا

في كسب تعاطف كل الغانيين بعد مباراة العودة وخطف بطاقة التأهل بتلك الطريقة، وأصبحوا الان مؤمنين بقدرتنا على انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى طوكيو.

القرعة وضعتك في مواجهة مصر أصحاب الضيافة ومالي والكاميرون، كيف ترى حظوظ فريقك أمام تلك المنتخبات؟

منتخبات المجموعة جيدة، شاهدت لهم العديد من المباريات وتابعت بعض الوديات التي خاضوها استعدادا للبطولة، ونحن كجهاز فني نرى اننا نمتلك مجموعة لاعبين قادرين على مواجهة اي فريق، ونحن ننافس في بطولة وسنركز على كل مباراة في حينها.

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ما هو هدفك في تلك البطولة؟

هدفي الأساسي هو احدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد، والتتويج باللقب هو بالتأكيد هدف كل المنتخبات الثمانية ونحن كذلك لكن اذا فشلنا في ذلك فسيكون علينا ان نؤمِّن بطاقة الاولمبياد بأي ثمن، ونحن لازلنا في مرحلة التحضير لتحقيق هذا الانجاز وحتى نبلغ طبك الهدف سنفعل كل ما

في وسعنا. هل أنت راضٍ عن استعدادات الفريق للبطولة؟! نعم! لم نخض اي مباريات ودية دولية لكن النتائج التي حققناها امام الاندية المحلية منحتنا الثقة في الفريق وشخصيته أمام المنافسين، وأثق أننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة وإسعاد الغانيين بالتأهل إلى الأولمبياد.

هل لديك ما ترغب في اضافته بالختام؟

اقول للشعب الغاني عليكم الا تفقدوا الثقة في هذا الفريق وعليكم ان تستمروا في دعمنا ايا كانت النتائج، فنحن كجهاز فني ولاعبين نفعل كل ما في وسعنا لإسعادكم خلال تلك البطولة، وكل ما نحتاجه الان هو دعمكم ودعواتكم ونحن نعدكم بتقديم كل ما لدينا من اجلكم.

ابراهيم تانكو في سطور تاريخ الميلاد:

٢٥ يوليو ١٩٧٧ لاعب دولي سابق قضى معظم حياته كلاعب بين أندية المانيا حيث انضم الى بوروسيا دورتموند قادما من فريق الملك فيصل الغاني. اعتزل في ٢٠٠٧ وعمل كمدرب مساعد لفولكر فينك بنادي فرايبورج وهو اخر الاندية الالمانية التي دافع عن الوانها، ثم استمر في العمل مع المدرب الذى يعد بمثابة مثله الاعلى في اوراوا الياباني وكولن الالماني ومنتخب الكاميرون، وبعدها عمل كمدرب مساعد لكويسى ابياه في منتخب غانا في مايو ٢٠١٧ وتم تعينه كمدير فني لمنتخب غانا الاوليمبي منذ صيف ٢٠١٨، بجانب عمله كمدرب مساعد مع ابياه.