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ريال مدريد يتقدم بهدفين متتاليين لرودريجو أمام جالطة سراي

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تقدم بهدفين مبكرين أمام نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو ،في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات

ببطولة .

جاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية من مارسيلو تصل إلى رودريجو ليتسلمها داخل منطقة

الجزاء، ويراوغ الدفاع بشكل رائع قبل أن يسددها في المرمى معلناً عن أول الأهداف.

ولم ينتظر البرازيلي صاحب الـ 18 عاما أكثر من 3 دقائق ليستغل عرضية من مارسيلو يلعبها برأسية في المرمى مسجلاً الهدف الثاني بالدقيقة السابعة.

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