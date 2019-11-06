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المنتخب الأولمبي يواصل الإعداد لمواجهة مالي في افتتاح أمم أفريقيا 23 سنة

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أدي المنتخب الأولمبي مساء اليوم مرانه قبل الأخير علي ملعب إستاد بترو سبورت استعدادا لمواجهة نظيره المالي الجمعه المقبلة في افتتاح بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر اعتبار من ٨ وحتي ٢٢ نوفمبر المقبل.
جاء المران متنوعا ومتدرجا، حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة

شوقي غريب المدير الفني، على أن يتضمن بعض الأمور الخاصه بتحرك اللاعبين داخل الملعب بدون كرة.
ولم يعد يشغل أحد داخل معسكر الفريق الأولمبي سوي البطولة والمباراة الافتتاحية مساء الجمعه، كما ظهر جميع اللاعبين بمعنويات عالية وكلهم أمل في تحقيق الهدف بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبيه والفوز بالبطولة التي تستضيفها مصر.
ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه مطمئن للمستوي الذي وصل إليه جميع اللاعبون بعد الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضيه.
وكان الدكتور أحمد عبدالله المشرف على المنتخب الأولمبي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكره قد حرص علي حضور المران والشدة من ازر اللاعبين
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