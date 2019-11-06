فاز فريق آنسات 18 سنة لكره السله بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 16/51 بالمباراه النهائيه التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب المنافس بالدور التمهيدي ببطوله الجيزة. التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب المنافس بالدور التمهيدي ببطوله الجيزة. ويحتل الفريق صداره مجموعته بالبطولة حتى الآن، بعد فوزه على كل من الترسانة وصيد أكتوبر بالجولتين السابقتين وذلك تحت قيادة المدير الفني مصطفى هدهود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آنسات الزمالك يهزمن 6 أكتوبر ببطولة الجيزة للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.