يوفنتوس يتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال بفوز قاتل على لوكوموتيف

خطف يوفنتوس الإيطالي فوزاً قاتلاً من نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء، على ملعب لوكموتيف ستاديون، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح يوفنتوس التهديف مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق آرون رامزي، الذي استغل خطأ حارس مرمى الفريق الروسي في التصدي لكرة كريستيانو رونالدو، ليتابعها النجم الويلزي في المرمى.

ولكن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل سريعًا، عن

طريق أليكسي ميرانشوك، بعد إرتداد الكرة من القائم، ليتابعها نجم الفريق الروسي في المرمى مسجلاً هدف التعادل بالدقيقة 12.

واستمر الأداء سجال بين الفريقين لفترة طويلة من أحداث اللقاء دون أن يتمكن أي منهما من فرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب، ولاحت العديد من الفرص للفريق الروسي ولكنه افتقر إلى الدقة في اللمسة الأخيرة من أجل إحراز

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الهدف الثاني.

فيما عانى كريستيانو رونالدو من التعامل الدفاعي الناجح من لاعبي لوكوموتيف، وإغلاق جميع نافذ اللعب أمامه، مما أدى لتقليل خطورة النجم البرتغالي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، من تمريرة رائعة من الأرجنتيني جونزالو هيجواين، تمكن دوجلاس كوستا من التوغل في دفاع الفريق الروسي، ليتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وبتلك النتيجة يضمن يوفنتوس التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة مجموعته، بينما يتجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الثالث.