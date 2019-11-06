شاهد.. بايرن ميونيخ يسقط اولمبياكوس بثنائية ويتأهل رسمياً لثمن نهائي دوري الابطال

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً هاماً علي ضيفه اولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب اليانز ارينا معقل الفريق البافاري مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

وشهد اللقاء الظهور الأول لهانز فليك في منص المدير الفني بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب الفريق قبل ايام

قليلة.

جاء الشوط الأول من المباراة سلبياً، رغم سيطرة بايرن ميونيخ علي مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولي، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة برعونة شديدة.

وفي الشوط الثاني نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ترجمة السيطرة البافارية بعد أن افتتح التسجيل في الدقيقة 72 من عمر المباراة، مستغلاً

تريرة زميله الفرنسي كينجسلي كومان التقنة.

واصل بايرن سيطرته علي ملعب اللقاء في ظل استسلام لاعبي اولمبياكوس للخسارة، حتي نجح البديل ايفان برسيتش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد ثواني قليلة من مشاركته بدلاً من سيرجي جنابري.

بهذه النتيجة حسم بايرن ميونيخ تأهله الي الدور ثمن النهائي رسمياً، بعد ان رفع رصيده الي 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد اولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الأخير .

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