طلائع الجيش يستقر على مواجهة سيراميكا كليوباترا وديًا

استقر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة المدير الفني البرازيلي بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، علي اقامة مباراة ودية مع سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكرى

استعداداً لمواجهة طنطا فى الدورى.

ويواصل الفريق تدريبات اليومية في تمام الخامسة مساء استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23

نوفمبر الجارى.

وكان الفريق لعب خلال الدوري العام ثلاثة مباريات وجاءت النتائج كالاتي: خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم تعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما.