أهداف أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، عندما واجه أتالانتا الإيطالي ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019 بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة النجم الإنجليزي “رحيم سترلينج” في الدقيقة السابعة بمساعدة من البرازيلي جابريل جيسيوس.

وجاء هذا الهدف بعد 24 ساعة فقط من انتشار أنباء عن رغبة ريال مدريد في شراء رحيم سترلينج بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى جاريث بيل.

وحصل مانشستر سيتي على فرصة لتعزيز تقدمه وتأمين النقاط الثلاث، إلا أن مهاجمه الدولي البرازيلي “جيسيوس” أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 43، بتسديدها جوار القائم الأيمن غريبة.

وقرر المدير الفني لمانشستر سيتي “جوارديولا” سحب حارس المرمى البرازيلي إيدرسون لإشراك التشيلي كلاوديو برافو.

ولم يَمر سوى 3 دقائق على مشاركة كلاوديو برافو لتتلقى شباكه هدف من أتالانتا برأسية قوية للاعب الكرواتي “باساليتش” بعد عرضية من الرواق الأيسر أرسلها الأرجنتيني جوميز.

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أهداف أتالانتا ومانشستر سيتي

الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 7 “رحيم سترلينج”

مهاجم مانشستر سيتي “جابريل جيسيوس” يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 43

الهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 49 “باسليتش”