اخبار الرياضه

أهداف أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

حل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، عندما واجه أتالانتا الإيطالي ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019 بالجولة الرابعة من دور مجموعات .

افتتح أهداف المباراة النجم الإنجليزي “رحيم سترلينج” في الدقيقة السابعة بمساعدة من البرازيلي جابريل جيسيوس.

وجاء هذا الهدف بعد 24 ساعة فقط من انتشار أنباء عن رغبة في شراء رحيم سترلينج بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى جاريث بيل.

وحصل مانشستر سيتي على فرصة لتعزيز تقدمه وتأمين النقاط الثلاث، إلا أن مهاجمه الدولي البرازيلي “جيسيوس” أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 43، بتسديدها جوار القائم الأيمن غريبة.

وقرر المدير الفني لمانشستر سيتي “جوارديولا” سحب حارس المرمى البرازيلي إيدرسون لإشراك التشيلي كلاوديو برافو.

ولم يَمر سوى 3 دقائق على مشاركة كلاوديو برافو لتتلقى شباكه هدف من أتالانتا برأسية قوية للاعب الكرواتي “باساليتش” بعد عرضية من الرواق الأيسر أرسلها الأرجنتيني جوميز.

Advertisements

أهداف أتالانتا ومانشستر سيتي

الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 7 “رحيم سترلينج”

مهاجم مانشستر سيتي “جابريل جيسيوس” يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 43

الهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 49 “باسليتش”

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف أتالانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا