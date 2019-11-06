أهداف مباراة ريال مدريد وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

التقى ريال مدريد نظيره جلطة سراي التركي في واحدة من أهم مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بفضل تصويبة يسارية من اللاعب البرازيلي الشاب “رودريجو” ليفتتح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا بعد أشهر من إلتحاقه بصفوف الريال.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد رودريجو لتسجيل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من مواطنه مارسيلو.

وضاعف الحكم من صعوبة اللقاء على جلطة سراي، حين احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 14، نفذها سيرخيو راموس بنجاح، ليجعلها 3/صفر في أول 15 دقيقة!.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، أحرز كريم بنزيمة الهدف الرابع بفضل تمريرة عرضية من رجل المباراة “رودريجو” بعد استغلاله لهفوة فادحة من دفاع جلطة سراي في بناء هجمة على حدود منطقة الجزاء.

ويُعد نادي جلطة سراي الفريق الأضعف من الناحية الهجومية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فشل في تسجيل أي هدف تحت قيادة مدربه المخضرم “فاتح تريم”.

وفاز ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة السابقة أمام جلطة سراي، سجله النجم الألماني توني كروس، ليستعيد النادي الملكي آماله في التأهل إلى دور الـ 16.

Advertisements

وبدأ الريال مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بخسارة فادحة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي قوامها ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية أمام كلوب بروج البلجيكي 2/2.

أهداف مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4 “رودريجو”

الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 7 “رودريجو”

الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 14 “سيرخيو راموس”

الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 45 “كريم بنزيمة”