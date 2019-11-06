يوفنتوس يخطف فوزاً متأخراً ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

خطف يوفنتوس هدفاً متأخراً فاز به على مستضيفه لوكوموتيف موسكو 2-1 وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.



وسجل يوفنتوس مبكراً في الدقيقة 4 عبر متابعة الويلزي آرون رامسي لكرة مرتدة من الحارس كان قد سددها البرتغالي كريستاينو رونالدو حرة مباشرة.



لكن الفريق الروسي لم يتأخر بالتعديل عبر أليكسي ميرانشوك 12، وقبل النهاية بقليل خطف البرازيلي دوغلاس كوستا هدفاً قاتلاً 90+3 بعد تبادل رائع للكرة مع الأرجنتيني غونزالو هيغوايين.



وصار رصيد يوفي 10 نقاط في صدارة المجموعة أما لوكوموتيف ففي المركز الثالث بثلاث نقاط.

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