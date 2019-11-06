رياضة | نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا

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نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبًا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو انتهت بتغلب نادي يوفنتوس الإيطالي على مضيفه لوكوموتيف الروسي، بنتيجة 2-1، حيث افتتح اليوفي النتيجة مبكرًا عن طريق نجمه ارون رامزي، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال ركلة حرة مباشرة، فشل حارس أصحاب الأرض في إحكام السيطرة عليها لتمر من بين قدميه، قبل أن يدخلها رامزي الشباك من على خط المرمى.

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وأدرك أليكسي ميرانتشوك التعادل للفريق الروسي في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، قبل أن تشهد المباراة خروج رونالدو بديلاً لباولو ديبالا في الدقيقة الواحدة والثمانين من زمن المباراة، وسط غضب من النجم البرتغالي على استبداله.

وخطف دوجلاس كوستا هدف الفوز للسيدة العجوز في الدقائاق الأخيرة من عمر المباراة، ليخطف ثلاثة نقاط ثمينة للبيانكونيري.

ترتيب الفريقين بعد فوز يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

احتل البيانكونري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينماتجمد رصيد الفريق الروسي عند 3 نقاط في المركز الثالث.