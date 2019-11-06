رياضة | أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 6-11-2019 العديد من الأخبار والأحداث الخاصة بفريق الكرة الأول.

ونستعرض أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 6-11-2019 :-

عبد الحفيظ يعدد مكاسب معسكر الإمارات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات واستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري العام ومنافسات دوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ: «الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف».

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة؛ سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفني والبدني أو النفسي والمعنوي.

المعروف أن الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسي والمعنوي قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

الأهلي يوافق لعدد من لاعبيه بالبقاء في الإمارات

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات وعدم عودتهم مع بعثة الفريق اليوم إلى القاهرة، لقضاء فترة الإجازة، على أن يعودوا في موعد التجمع المتفق عليه لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال التوقف؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباريات الدوري العام ومواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس.

واختتم الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد بانتهاء المعسكر التدريبي في الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وجمل خططية في إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد التوقف.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم، حيث يحصل اللاعبون على راحة لمدة اربعة ايام بقرار من الجهاز الفني قبل أن يعودوا للتدريبات مرة أخرى يوم 11 نوفمبر الجاري.

الجهاز الطبي بالأهلي يكشف أخر تطورات المصابين

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اللاعبين المصابين حصلوا على راحة مع الفريق، على أن يستكملوا برنامجهم التأهيلي مع بداية التجمع والعودة للتدريبات.

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ويؤدي محمود متولي وكريم نيدفيد برنامجا تأهيليا، بعد تعرض الأول للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري، فيما يواصل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة أربعة أيام، حيث يتوجه المدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود لقيادة مران الفريق، مع بداية المرحلة الثانية من الإعداد لمواصلة التحضير لمواجهات الدوري العام ودور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من الإمارات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من الإمارات عقب نهاية المعسكر الخارجي للفريق الأحمر والذي استمر لمدة أسبوع.

وعادت بعثة الأهلي بدون اللاعبين الأفارقة بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم ،بينما وافق الجهاز الفني على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات لقضاء إجازتهم على أن يعودوا إلى مصر عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي تستمر لمدة 4 أيام.

والجدير بالذكر أن لاعبو الأهلي الدوليون قد سبقوا بعثة الفريق في الوصول إلى القاهرة أول أمس الاثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني ،بعد التنسيق مع الجهاز الفني للأهلي، خاصة بعد صرف النظر عن المباراة الودية خلال المعسكر والاكتفاء بالتدريبات البدنية والخططية.

الأهلي يحسم صفقة نارية

نجح مسئولو النادي الأهلي، في التوصل بشكل شبه رسمي لاتفاق بشأن ضم أولى صفقاته الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

وحصل الأهلي على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي، وذلك تمهيدا للدخول في مفاوضات قوية مع الفريق البترولي لضم الفريق بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اعجابه باللاعب و تحرك الفريق الأحمر لضمه، خاصة في ظل طلب فايلر تدعيم الفريق بمدافع جيد.

و يعتبر أسامة جلال يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها إنبي والمنتخب الأوليمبي المصري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في المباريات الثلاث التي خاضها، ومن المنتظر أن يستأنف المارد الأحمر مبارياته في الدوري يوم 25 نوفمبر المقبل بمواجهة فريق الجونة.