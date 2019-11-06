رياضة | السكران مديرا فنيا للمنيا في لقاء بترول أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكران مديرا فنيا للمنيا في لقاء بترول أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي المنيا، علي إختيار مع مدير فني جديد خلفا، لسمير كمونه التي تقدم باستقالته عقب الخسارة ، بهدفين نظيفين من فريق بني سويف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد بني سويف الأحد الماضي، بالجولة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وفي تصريحات لـ "الخليج 365 لارياضي" قال عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا، بأن طارق السكران، المدير الفني لالسابق لفريق مركز شباب ناصر ملوي سيتولي القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، في مباراه بترول أسيوط القادمة، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقه دوري القسم الثاني، علي أن يكون بعد هذه المباراه مدربا عاما للفريق مع المدير الفني الجديد، والذي سيتم الإعلان عن اسمه في الأيام القادمه.

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وكان نادي المنيا قد بدأ مشواره هذا الموسم بالتعادل السلبي مع فريق سوهاج، علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ثم خسارتين متتالتين، الأولي من فريق الألومنيوم بهدف نظيف، ثم الثانية، من فريق بني سويف بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد بني سويف الرياضي.

بدأ فريق المنيا مشواره الكروي هذا الموسم، بالتعادل السلبي مع فريق سوهاج في اللقاء الذي جاء علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ثم في اللقاء الثاني خرج نادي المنيا لمواجهه فريق الألومنيوم تحت قيادة ياسر الكناني، ولكنه تلقي أول هزيمه له هذا الموسم بهدف نظيف، وفي المباراه الثالثة، حل فريق المنيا ضيفا على فريق بني سويف علي ملعب إستاد بني سويف الرياضي، لكنه تلقي هزيمه بهدفين نظيفين، في لقاء كاد الفريق المنياوي أن يتلقي فيها خساره قد تصل إلى 4 أهداف نظيفه لكنه خسر بهدفين نظيفين.

وضمت قائمه فريق المنيا لهذا الموسم كل من : عبدالكافي رجب،ومحمد حسانين، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي،ومحمد شديد، وأيمن ناصر، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن،أحمد كاستيلا ،وبدوي عاشور، ومصطفي كزلوف،وأحمد رجب، وعلي دياب، ومحمد ثروت وعباس مصطفي،ثم الثنائي الأفريقي، سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر، ووائل علي، واللاعب محمد سماره، وعمرو فيرون، وشعبان عبدالحميد، وعمرو خالد.