رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN YouTube ريال مدريد 2-0 غلطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN YouTube ريال مدريد 2-0 غلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر COOL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA KOORA.

يلا شوت بلس وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن إذاعة جميع مباريات دوري الأبطال بشكل حصري BEIN MATSH على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA وسوف تذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد فريق جالطة سراي التركي على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كورة ستار ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق جالطة سراي بالجولة الماضية في تركيا بنتيجة هدف نظيف KOORA STAR أحرزه اللاعب الألماني توني كروس في الشوط الأول من اللقاء، وكان هذا هو الفوز الأول للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي YALA SHOOOT PLUS :-

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

Advertisements

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتين.

4- جالطة سراي نقطة واحدة.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق جالطة سراي التركي في ملعب السانتياجو برنابيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA ONLINE بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA LIVE.