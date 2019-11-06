رياضة | موعد مباراة يوفنتوس المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي والتى أقيمت علي ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز اليوفي بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليستمر السيدة العجوز في صدارة مجموعته بدوري الأبطال.

يوفنتوس يفوز في الدقائق الأخيرة علي لوكوموتيف موسكو الروسي

حقق يوفنتوس الإيطالى فوز هام علي نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تقدم اليوفي عن طريق ارون رامزىفي الدقائق الاولى من زمن الشوط الأول بصناعة رونالدو ثم تعادل ميرانشوك للفريق الروسي وفي الدقيقة 92 أحرز دوجلاس كوستا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليقتنص اليوفي 3 نقاط هماة بالبطولة الأوروبية.

وينتظر فريق يوفنتوس مباراة قوية ضمن مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الاسبوع الثانى عشر من عمر الكالتشيو، علي ملعب اليوفي، في لقاء قوي يسعي فيه يوفنتوس تحت قيادة ماوريسيو ساري الحفاظ علي صدارة الدوري الإيطالي، بينما يسعي ميلان لتحقيق نتيجة إيحابية لتحسين مركزه بالدوري الإيطالي.

ترتيب المجموعه الرابعه بدوري أبطال أوروبا بعد فوز يوفنتوس علي لوكوموتيف موسكو الروسي

يوفنتوس الإيطالى 10 نقاط

Advertisements

أتليتكو مدريد الإسبانى 7 نقاط

لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط

بايرن ليفركوزن بلا نقاط

موعد مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي

يستضيف ملعب اليوفي مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي ضمن مباريات الجولة 12 من المسابقه يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر ، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول بالدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة بينما ميلان في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.