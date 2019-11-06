رياضة | الرجاء في 3 جولات .. فوز وتعادلان و3 أهداف لمحاربي الصحراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء في 3 جولات .. فوز وتعادلان و3 أهداف لمحاربي الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول علي 5 نقاط بعد إنتهاء الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم المركز السادس بعد فوز علي بلدية المحلة بملعب مطروح بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وتعادلين خارج ملعبة أمام أبو قير للأسمدة في الجولة الأولي 1/1، ومالية كفر الزيات في الجولة الثالثة 0/0.

نجح لاعبية في إحراز 3 أهداف في الجولات الثلاثة عن طريق سعيد أحمد في مباراة أبو قير ، وإسلام جمارك هدف في بلدية المحلة، وإبراهيم رخا في بلدية المحلة، ومني مرماة بهدفين هدف في مباراة أبو قير للإسمدة، وهدف في مباراة بلدية المحلة.

وبرز أكثر من لاعب في الثلاث جولات منهم الخماسي إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد أحمد.

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ويسعي الجهاز الفني والمكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام علي الفريق في الفوز في المباريات القادمة لصدارة المجموعة والعودة مجددا للدوري الممتاز.

ويواجهة فريق الرجاء في المباريات القادمة كل من:

- الأسبوع الرابع : الرجاء مع الأوليمبي

- الأسبوع الخامس : مالية كفر الزيات مع الرجاء

- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام

-الأسبوع السابع : غزل المحلة مع الرجاء

-الأسبوع الثامن : الرجاء مع دكرنس

-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء

- الأسبوع العاشر : الرجاء مع دمنهور

- الأسبوع الحادي عشر : المنصورة مع الرجاء

يذكر أن نادي الرجاء المطروحي قام بقيد 25 لاعب بقائمة الفريق لموسم 2020/2019 وضمت كل من :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وإسلام جابر، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.