رياضة | خلاف حاد بين رونالدو وساري بسبب استبداله (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلاف حاد بين رونالدو وساري بسبب استبداله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرات ملعب لوكموتيف ستاديون حدوث خلاف بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وماوريسيو ساري مدرب الفريق.

استبدال رونالدو في مباراة لوكوموتيف موسكو

وقام ساري بإستبدال رونالدو في الدقيقة 82 ليدخل الأرجنتيني باولو ديبالا خلال مواجهة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا.

غضب رونالدو بسبب استبداله

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والتقطت كاميرات الملعب حدوث حالة غضب كبيرة من رونالدو بسبب استبداله في المباراة كما تجاهل ساري أثناء تحدثه له ولم يرد عليه.

نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

واستطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي لوكوموتيف موسكو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب يوفنتوس عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.