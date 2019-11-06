رياضة | سيراميكا في 3 جولات.. حقق العلامة الكاملة وشادي الهدّاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا في 3 جولات.. حقق العلامة الكاملة وشادي الهدّاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق سيراميكا في حصد نقاط المباريات الثلاث الأولى، بالموسم الجديد من دوري القسم الثايني، ليتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب السويس، حيث تغلب سيراميكا في الفوز في الأسبوع الأول على فريق الداخلية بهدفين نظيفين، سجلهما شادي حسين، وفي الأسبوع الثاني على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف شادى حسين هدفين وأحمد غنيم هدف، وفي الأسبوع الثالث حقق الفوز على فريق بتروجت بهدف محمد جمال٠

يتصدر شادى حسين قائمة الهدافين على مستوى المجموعات الثلاث برصيد 4 أهداف.

أقوى خط هجوم لاعبي سيراميكا بإحراز 6 أهداف، وتلقى شباكه هدف وحيد ٠

وكان فريق سيراميكا يحتل المرتبة الأولى أيضا الموسم الماضي في أول ثلاثة لقاءات بالفوز على بورتو بهدفين حسنى زكي وأسامة كاچو، وفي اللقاء الثاني تعادل سلبى مع فريق النصر، وحقق الفوز في المباراة الثالثة على فريق الزرقا بهدفين شادى حسين وبسام أبو حديد.

- طرد طيب الفريق وإنقاذ حسني زكى :

تعود الواقعة أن محمود شكري حارس المرمى اشتكى من اصابه أثناء سير المباراة مع فريق النصر في الشوط الأول، ولكن الحكم سعيد حمزه لم يوقف المباراة، وبعدها وصلت الكرة إلى حارس المرمى ، فاخرجها للعلاج، وبعد نزول الدكتور فريد رضوان لعلاج الحارس ثم اشهار الحكم البطاقة الصفراء لحارس المرمى

محمود شكري، واشهار البطاقة الحمراء في وجه طيب الفريق، وقبل نهاية اللقاء سقط اللاعب حسنى زكي، بعد اصطدام قوى مع لاعب النصر وفقد الوعي، ولاحظ محمود شكري حارس المرمى بلع اللاعب لسانه، ليقوم الطبيب بالتدخل لإسعاف اللاعب، ووضعه على جهاز الأكسجين في سيارة الإسعاف.

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وتضم قائمة سيراميكا كليوباترا كلا من،: محمود شكري، محمد شريف، حسن إبراهيم، محمد جمال، محمد الدغنيمى، أحمد حاتم، طارق سامى، محمد شيكا، ضياء محمد، جاكوب تايجر، محمد شاهين، شادى حسين، وليد حسن،

أحمد عادل، حسنى زكي ، خالد الحسيني، محمود المغربي، أحمد حسنى، أحمد غنيم، عبد الله بيكا، أحمد وجيه، عاشور الأدهم، وليد عبد المنعم، عمر سعد، محمود صقر، محمود نبيل، مصطفى صابر، حمادة نصر، محمد سانى٠

ويقود فريق سيراميكا كليوباترا جهاز فني يضم معتز البطاوي مشرف عام على الكورة، هيثم شعبان مدير فني، محمد يسري مدرب عام، محمود معاذ مدرب، عمرو أبو الحسن مدرب مساعد، مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى، لويز اندرى برزيلى الجنسية مخطط أحمال، فريد رضوان طيب، محمد الشافعي أخصائي علاج طبيعي، عمرو عبد الرؤوف ومحمد عبد السلام مدلكان، خالد الجرجاوي إدارى، أحمد الكيلاني مدير إدارى.

ويواجه فريق سيراميكا في الجولة الرابعة فريق الزرقا صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة على استاد السويس٠

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 9 نقاط

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 7 نقاط

4- النجوم 5 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- بتروجت 4 نقاط

7- الداخلية 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- المريخ نقطتين

10- الترسانة نقطتين

11- الزرقا نقطة وحيدة

12- النصر بدون نقاط