رياضة | يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا أمام لوكوموتيف موسكو في دروي أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا أمام لوكوموتيف موسكو في دروي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا قاتلًا خارج أرضه أمام نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب لوكموتيف ستاديون الدولي بالعاصمة الروسية موسكو منذ قليل.

وبهذا النتيجة تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الستة عشر (دور خروج المغلوب) في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادي قبل نادي يوفنتوس الإيطالي ودفاع من نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي وافتتح اللاعب الدولي الويلزي ارون رامسي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي المباراة بالهدف الأول في الدقيقة 4 بينما تعادل مهاجم نادي لوكوموتيف موسكو الروسي أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 12 وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا الهدف الثاني لصالح نادي يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب لوكموتيف ستاديون الدولي بالعاصمة الروسية موسكو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي يوفنتوس الإيطالي الي 10 نقاط في المركز الأول بصدارة المجموعة الرابعة بينما توقف رصيد نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عند النقطة الثلاثة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دروي أبطال أوروبا.