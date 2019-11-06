رياضة | المنيا في 3 جولات .. عقم تهديفي وتزيل الترتيب وإقالة الجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا في 3 جولات .. عقم تهديفي وتزيل الترتيب وإقالة الجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بدايه أقل ما يقال عنها بأنها أسوء بدايه لفريق المنيا، بالقسم الثاني، حيث يقبع الفريق المنياوي في قاع جدول ترتيب المجموعة الاولى بدون نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

بدأ فريق المنيا مشواره الكروي هذا الموسم، بالتعادل السلبي مع فريق سوهاج في اللقاء الذي جاء علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ثم في اللقاء الثاني خرج نادي المنيا لمواجهه فريق الألومنيوم تحت قيادة ياسر الكناني، ولكنه تلقي أول هزيمه له هذا الموسم بهدف نظيف، وفي المباراه الثالثة، حل فريق المنيا ضيفا على فريق بني سويف علي ملعب إستاد بني سويف الرياضي، لكنه تلقي هزيمه بهدفين نظيفين، في لقاء كاد الفريق المنياوي أن يتلقي فيها خساره قد تصل إلى 4 أهداف نظيفه لكنه خسر بهدفين نظيفين.

ولم يسجل فريق المنيا، أي هدف منذ بداية هذا الموسم ، لكن استقبلت شباكه 3 أهداف، منهم هدف من فريق الألومنيوم، وهدفين من فريق بني سويف.

النتائج السلبية، دفعت مجلس الإدارة إلى إقالة الجهاز الفني، وتعيين طارق السكران مديرا فنيا في المباراة المقبلة، لحين البحث عن مدير فني جديد.

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أما عن جماهير المنيا، فقد كانت المسانده الجماهيرية للمنياوية متواجده في كافة المباريات، حيث أن جمهور المنيا محبا لفريقه للغايه، لكن ساءت حاله من السخط والغضب من قبل الجماهير بسبب النتائج السلبية التي حققها سمير كمونه وجهازه الفني .

أما من ناحيه الأفضل في مجموعه الصعيد، سيكون أفضل فريق هو فريق بني سويف بتحقيق العلامه الكاملة، بالحصول على 9 نقاط من 3 مباريات، أما عن أسوأ فريق في مجموعه الصعيد، في اللقاءات الثلاثه، فهو نادي المنيا، بوصوله إلي المركز الأخير، برصيد نقطه واحده، الي جانب أن الفريق به عقم تهديفي لم يشهده الفريق من قبل بعدم احراز اي هدف منذ إنطلاق الموسم الكروي الجديد حتي الآن.

وتضم قائمه فريق المنيا لهذا الموسم كل من : عبدالكافي رجب،ومحمد حسانين، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي،ومحمد شديد، وأيمن ناصر، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن،أحمد كاستيلا ،وبدوي عاشور، ومصطفي كزلوف،وأحمد رجب، وعلي دياب، ومحمد ثروت وعباس مصطفي،ثم الثنائي الأفريقي، سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر، ووائل علي، واللاعب محمد سماره، وعمرو فيرون، وشعبان عبدالحميد، وعمرو خالد.