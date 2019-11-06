رياضة | «مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN SPORTS YouTube بدون تقطيع مجاناً»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN SPORTS YouTube بدون تقطيع مجاناً» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاشوت PLUS – شاهد بث مباشر NOW لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا علي كورة لايف، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر لعام 2019 على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" YALLA LIVE ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ" UEFA Champions League".

بث مباشر KORA GOAL لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي اليوم:

تابع لايف KORA2DAY بث مباشر مباراة REAL MADRIED (NOW) بدون تقطيع علي رابط يوتيوب، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، شاهد مباشرة مباراة الريال LIVE.

مشاهدة مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي KORA4LIVE:

بث مباشر YALLA SHOOT بلس مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء 6 – 11 – 2019، تنطلق أحداث المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي (جرينتش)، شاهد بث مباشر BEIN MATCH لمباراة الريال بدون تقطيع وبجودة فائقة HA7SRY.

Advertisements

بث مباشر COOL KORA مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم:

شاهد مباشرة NOW مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا KORA4LIVE، تابع لايف مباراة الريال ALAAN TV، ويدخل النادي الملكي المباراة وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه حيث يفقد الفريق خدمات 8 لاعبين في مواجهة اليوم هم: فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية، بالإضافة لغياب جيمس رودريغيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو وغاريث بيل للإصابة، شاهد (REAL VS GALATA) كورة لايف II7SRY.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء:

يمكنكم متابعة بث مباشر KOOORA GOAL لمباراة ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 – 11 – 2019 علي ملعب "سانتياجو برنابيو" من خلال روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي، حيث يوفر الموقع عدد من الروابط المباشرة LIVE لمتابعة لقاء ريال مدريد وجالطة سراي علي KORA STAR، تابع لايف مباراة اليوم على MOBIE KORA.

وتذاع مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بشكل حصري HA7SRY عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، حيث يمكنكم مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة ريال مدريد علي قناة BEIN SPORTS HD 1، وتستطيعون مشاهدتها علي قمر سهيل سات على تردد 11547 رأسي، بمعدل ترميز 6/5 أو على قمر نايل سات على تردد 12245 رأسي، بمعدل ترميز 4/3 أو تردد آخر على نايل سات 12264 أفقي بمعدل ترميز 3/2.