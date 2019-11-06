رياضة | مركز شباب الحمام يواجهة الهلال بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب الحمام يواجهة الهلال بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في الواحدة والنصف من ظهر الأربعاء على ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية مبباراة فريق مركز شباب الحمام مع فريق الهلال في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة عشر لمسابقات القسم الثالث.

وتعتبر المباراة هي المواجهة الأولي لشباب الحمام حيث أن القرعة جنبتة اللعب في الجولة الأولي بينما تعتبر هذة المواجهة الثانية للهلال بعد تعادلة في الجولة الأولي مع شباب الضبعة في مباراة مثيرة 3/3.

مركز شباب الحمام يقودة فنيا: ناصر بسيس مدير فني، و محمد فهمي مدرب عام، وإسلام عبد المالك مدرب حراس مرمى، و سلطان ابو حاشرها مدير كورة ، وإسلام الصياد إداري الفريق، ودكتور أحمد علي طبيب الفريق، وعلاء حمدي مسئول معدات.

يذكر أن مركز شباب الحمام إحتفظ ب12 لاعب من قوامة القديم وهم : إبراهيم عويس، ومحسن شعبان، وحسن ناصف، وسعد ناصف، ومحمود سعيد، وعبد العزيز ابراهيم، ومبروك احمد( اوتاكا)، وأحمد يوسف الشرقاوي، ومنصور جابر، وخالد يسري، ووليد صلاح، ومحمد عاطف.

Advertisements

وتعاقد مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع عبد الله دغيم، وصلاح عطية، وسامي محمد ثلاثي فريق الترجي، و يوسف جويدة، والصافي محمود لاعبي كفر الدوار، وأحمد الروبي " بوجي" لاعب المعمورة السكندري، وعلاء عادل لاعب فاركو، وأحمد أبو السعود حارس مرمي تحرير أسوان، وحمزة عبد العاطي لاعب المصري السلوم ، وأحمد السيد حارس مرمي الجزيرة.

وخلال فترة إعدادة لمباريات القسم الثالث ا خاض الفريق 5 مباريات ودية حيث تقابل مع شقيقة فريق الحمام مباراتين خسر في الأولي 2/3 وتعادل في الثانية 1/1 وواجهة فريق مياة البحيرة وتعادل معه سلبيا وفاز علي فريق العبور السكندري 2/3 وتعادل في أخر مبارياتة الودية أمام أبو قير للأسمدة 1/1.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر :

1- الجزيرة 3 نقاط

2- المصري 3 نقاط

3- الحرية 3 نقاط

4- الهلال نقطة

5- شباب الضبعة نقطة

6- م.شباب الحمام صفر

7- الشرطة صفر

8- مطروح صفر

9- برج العرب صفر