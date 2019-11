اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الريال NOW ON

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الريال NOW ON والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة YALLA SHOOT نظيره نادي جلطة سراي التركي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي وملعب اللقاء وستعلب مباراة ريال مدريد وجلطة سراي KORA LIVE اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة بينما تلعب في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي وستذاع مباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD1" بتعليق حفيظ دراجي. Advertisements بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم بدوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot. كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم بدوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE. ترتيب ريال مدريد وجلطة سراي بدوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي ريال مدريد KORA ONLINE في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أوروبا برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاصها الفريق حتى الآن في البطولة. بينما يتواجد نادي جلطة سراي YALLA SHOOT في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة وحيده من أصل 3 مباريات خاضها في البطولة.

