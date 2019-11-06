اونلاين | «كورة لايف» TODAY REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KORA ON رابط ماتش الريال NOW بدون تقطيع

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كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري KORA PLUS ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شووت حيث يسعى الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على جالطة سراي وسط أرضه وجماهيره بملعب سانتياجو بيرنابيو، لحجز البطاقة الثانية للصعود للدور المقبل عقب تأكد وصول باريس سان جيرمان الفرنسي والذي حصد العلامة الكاملة، YALL SHOOT تابع مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

كورة أونلاين وستلعب مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي، اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

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كورة جول حيث ستذاع مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة BEIN SPORTS HD1، KORA GOAL متابعة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي حصريا بدون تقطيع.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي في محو أثار البداية السئية بالبطولة الأوروبيه، هذا الموسم بعدما تلقى خسارة كبيرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه ثم تعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق ولم يفز سوى في لقاء واحد بالمجموعه الاولي علي جالطة سراي بهدف سجله توني كروس الجولة السابقه، KORA LIVE شاهد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما يسعى ريال مدريد ومدربه الفرنسي زيدان، في مصالحة جماهيره عقب فشلهم في تحقيق الفوز مؤخرا على ريال بيتيس بالدوري الإسباني، رافضا هدية غريمة التقليدي برشلونة بعد هزيمته أمام ليفانتي بنفس الجولة، ويتصدرا الجدول سويا برصيد 22 نقطة، تابع بث مباشر كورة حصري مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا KORA7ASRY.

كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي، بالجولة الرابعة، لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جالطة سراي التركي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين، COOL KORA تابع مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي بالجولة الرابعة لدور المجموعات.

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